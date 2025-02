Anziano trovato morto a Sassari, fatale una frattura cranica

Franco Pilo, il 78enne trovato privo di vita ieri pomeriggio in una casa nelle campagne di Viziliu, alla periferia di Sassari, dove l'uomo viveva con tre fratelli, è morto per una frattura alla base cranica causata da un caduta.

Il medico legale, Francesco Serra, che ieri ha fatto una prima ispezione esterna sul cadavere, ha riscontrato sul corpo diversi lividi e abrasioni, ma non segni di colpi inferti con oggetti contundenti. I tre fratelli dell'uomo, tutti con problemi psichici e sotto tutela di un quinto fratello, loro tutore legale, ieri fino a tarda notte sono stati interrogati dagli ispettori della Squadra mobile, per cercare di capire cosa sia successo nel casolare, dove i fratelli Pilo vivono in una condizione di degrado.

Sono poi stati rilasciati e sono tornati a casa. La Procura di Sassari, che ha aperto un'inchiesta, ha disposto il sequestro della salma e nei prossimi giorni sarà eseguita l'autopsia.

Franco Pilo è stato trovato privo di vita dopo che un vicino di casa, appreso casualmente da uno dei fratelli che l'anziano fosse morto, ha chiamato i soccorsi. Sul posto insieme con un'équipe del 118, che ha potuto solo costatare la morte dell'anziano, sono arrivati gli agenti della Squadra Mobile, con il dirigente Michele Mecca, e poi la Scientifica e il medico legale.

Ora si aspetta l'esito dell'autopsia per avere la certezza della causa della morte del 78enne.



