Affondo di Vance sull'Europa 'Dimenticate i valori comuni'. Scontro con Berlino sull'Afd

L'Ue non può permettersi che dall'epilogo della guerra "ingiusta" in Ucraina la conclusione "per tutti" sia che "le guerre di aggressione pagano" e che con una guerra di aggressione "si può avere successo": è quanto sostenuto dal ministro degli Esteri spagnolo, José Manuel Albares, in un'intervista concessa a Rtve. "In quel caso, il mondo sarebbe più instabile, e nessuno si potrebbe sentire al sicuro dalla possibilità che un suo vicino più potente un domani non voglia reclamare una parte del proprio territorio", ha aggiunto Albares, secondo cui "il lavoro della Spagna va nella direzione di impedire che il mondo funzioni a colpi di minacce, in primo luogo garantendo che europei e spagnoli si sentano protetti".

In merito alle iniziative del presidente Usa Donald Trump per l'eventuale inizio di negoziati sulla fine della guerra, il ministro spagnolo ritiene che "una pace express, una pace raffazzonata, fatta alle spalle dell'Ucraina e dell'Unione Europea, non garantisce una pace giusta. E, peggio ancora, non garantisce una pace duratura. Pertanto, in questo caso la possibilità che la guerra ritorni in un futuro prossimo rimarrebbe viva".