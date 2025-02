Partorisce in auto, carabinieri bloccano tangenziale Valtellina

I carabinieri di Chiavenna oggi, a metà mattinata, hanno bloccato l'accesso alla tangenziale di Morbegno, in provincia di Sondrio, per consentire l'atterraggio di un elicottero di Areu chiamato per soccorrere una donna che stava per partorire in auto.

Il velivolo è stato però rimandato indietro all'aviosuperficie di Caiolo, in Valtellina, perché nel frattempo la piccola era nata. È venuta alla luce nell'auto dei genitori con l'aiuto del personale sanitario di un'automedica e dell'ambulanza.

La piccina e la madre sono state trasportate all'ospedale Manzoni di Lecco, dove la donna era attesa per il parto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA