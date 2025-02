Nubifragio all'Elba, VvF 'salvate in extremis persone in case'

Tre salvataggi in extremis, di più persone, rimaste bloccate dall'acqua in innalzamento in abitazioni di Portoferraio (Livorno) e soccorse ben 28 persone bloccate nelle numerose auto rimaste ferme per l'acqua e il fango lungo la strada principale del capoluogo dell'isola d'Elba. E' quanto riassumono i vigili dl fuoco sugli interventi effettuati finora per il nubifragio che si è abbattuto sull'isola.

I pompieri riferiscono anche di aver evacuato, per gli allagamenti, una scuola di danza con nove minori e tre istruttori, e una decina di persone da una pizzeria minacciata dall'acqua.



