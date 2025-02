Nubifragio all'Elba, a Portoferraio 'emergenza alluvione'

"Emergenza alluvione e di situazione estremamente critica" a Portoferraio.

Lo comunica sui social l'amministrazione comunale che invita i cittadini a "non usare le auto, non venire verso Portoferraio e non provate ad uscire, le vie di accesso sono bloccate. Mettersi a riparo nelle zone sicure ed attendere".

"Le situazioni più gravi nella zona della Casaccia e in via del Carburo, con persone bloccate all'interno delle proprie abitazioni in attesa di essere sgomberate - spiega sui social l'assessore Lorenza Burelli -. Non si registrano per il momento feriti. Al momento non è consigliato entrare né tantomeno uscire da Portoferraio". Il Comune ha istituito il Coc, coordinato dal sindaco Tiziano Nocentini.



