In auto con 22 chili di cocaina,41enne arrestato a Vibo Valentia

I carabinieri e la polizia stradale hanno arrestato un 41enne romano che era alla guida di un'automobile nell'abitacolo della quale aveva nascosto 22 chili di cocaina purissima.

L'uomo è stato bloccato mentre era in transito sull'autostrada A2. Dopo averla fermato all'altezza dello svincolo di Pizzo, i militari e gli agenti della stradale hanno perquisito la vettura sulla quale viaggiava il 41enne, con l'ausilio di un'unità cinofila antidroga, scoprendo sotto il sedile lato passeggero il consistente quantitativo di cocaina.

Per l'arrestato, accusato di detenzione illegale a fine di spaccio di sostanze stupefacenti, il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Vibo Valentia ha disposto la custodia la custodia cautelare in carcere.



