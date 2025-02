Giallo nelle campagne di Sassari, 78enne trovato morto in casa

Un uomo di 78 anni, Franco Pilo, è stato trovato morto questo pomeriggio nella sua casa a Viziliu, nelle campagne attorno al quartiere periferico di Li Punti, a Sassari. Quando 118 e polizia sono arrivati sul posto hanno trovato il 78enne riverso per terra, con lividi e abrasioni sul corpo e sangue attorno.

A chiamare i soccorsi è stato un vicino di casa che, chiacchierando con uno dei fratelli della vittima, ha appreso, quasi per caso, della tragedia ed è entrato nel casolare di campagna per accertarsi di cosa fosse successo. Sul posto insieme con un'équipe del 118, che ha potuto solo costatare la morte dell'anziano, sono arrivati gli agenti della Squadra mobile, con il dirigente Michele Mecca, e poi la Scientifica e il medico legale Francesco Serra, incaricato dalla Procura.

Gli investigatori si sono trovati davanti una situazione di grande degrado ed emarginazione. I tre fratelli di Franco Pilo che, secondo quanto appreso avrebbero problemi psichiatrici, sono stati accompagnati in Questura a Sassari, dove sono sottoposti a interrogatorio.



