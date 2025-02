Esplosione nel Cuneese, fuori pericolo le tre donne ferite

Sono fuori pericolo i feriti dell'esplosione che ieri sera ha distrutto una palazzina a Martiniana Po, in valle Po, nel Saluzzese, causando la morte di Fabrizio Aimo, 57 anni. L'incidente sarebbe stato provocato da una fuga di gas.

Mamma e figlia, Francesca, 40 anni, e una quindicenne, salvate da due giovani africani residenti nelle vicinanze, sono ricoverate all'ospedale di Savigliano senza gravi conseguenze.

La donna più anziana, Susanna, 63 anni, estratta dalle macerie dai vigili del fuoco, è stata trasferita ieri sera al Cto di Torino. Verrà presto dimessa con una prognosi di 10 giorni.

I due soccorritori intossicati dal fumo sono stati medicati e sono già a casa.

Il sindaco di Martiniana Po, Valderico Berardo, elogia il coraggio dei giovani soccorritori: "Hanno compiuto un gesto straordinario", Via Roma, dove è avvenuta l'esplosione, resta chiusa. L'area è stata dichiarata inagibile ed è stato evacuato anche il vicino centro d'accoglienza per richiedenti asilo, con il trasferimento di 25 ospiti, tra cui donne e bambini.

Sono in corso le indagini per accertare le cause dell'esplosione.



