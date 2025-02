Crollo in una casa di eremiti nel Bolognese, due feriti

Sono in corso di accertamento le cause per chiarire l'origine di un crollo che, nel primo pomeriggio, si è verificato in una struttura della chiesa di San Giorgio di Samoggia a Savigno, in Valsamoggia nel Bolognese.

Intorno alle 15, a seguito di un'esplosione dovuta probabilmente ad una fuga di gas, ha ceduto parte della struttura: due persone, estratte dalle macerie, sono rimaste ferite. Uno dei due sarebbe in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti in forze 118, carabinieri e vigili del fuoco.

Dalle informazioni raccolte si tratta di una comunità di eremiti che fa ospitalità e accoglienza. All'interno c'erano sei persone che stavano pranzando, quando c'è stata l'esplosione: in quattro sono rimasti illesi, uno avrebbe avuto ferite lievi agli arti, mentre il più grave è stato estratto e portato all'ospedale Maggiore.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA