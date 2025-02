Bomba d'acqua, rovesciate le barche nel porto di Talamone

Notte di paura a Orbetello (Grosseto) per il maltempo dove sono caduti oltre 109 millimetri di pioggia. Problemi anche sul litorale romano

Disastro a Talamone dove il mare ha rovesciato due barche nel porto. Sopralluoghi nella zona di Fonteblanda per l'aumento eccessivo del livello del Fosso del Padule. Alle 4 di notte è entrato in azione il Servizio piena torrente Osa che ha superato le due soglie di allarme. La Misericordia ha presidiato Fonteblanda, Talamone, Osa, Bagnacci, La Marta, Querciolaie, la Croce rossa Orbetello, Neghelli, Orbetello Scalo e Ansedonia. Bomba d'acqua anche nella zona di Gavorrano dal bivio della Menga a Potassa, Sul posto sono intervenute subito due squadra della Vab che hanno chiuso i sottopassi della ferrovia di San Giuseppe, bivio della Menga e bivio di Ravi.

Allagamenti, smottamenti e frane dopo un violento temporale a Giglio Campese (Grosseto). Il centro abitato di Giglio Campese è stato particolarmente colpito, con le vie principali sommerse dall'acqua e invase da canne e detriti. Una forte grandinata a Giglio Castello ha provocato frane e smottamenti lungo la strada provinciale, soprattutto tra Monticello e la curva di Scopeto, con la viabilità parzialmente bloccata. Crollato a terra anche un grosso pino storico all'ingresso di Giglio Campese, lungo la strada davanti alla chiesa, isolando temporaneamente il centro abitato. "Poteva andare molto peggio - ha detto il sindaco del Giglio, Armando Schiaffino - ci sono state alcune strade bloccate dalle frane e per qualche ora Giglio Campese è stato isolato perché è caduto un pino secolare sulla strada. Gli operai stanno ripristinando la viabilità".

Allagamenti di strade sul territorio del litorale romano a causa del forte temporale, a tratti con grandine, che sta interessando dalle 10 anche tutta la costa. In particolare, allagamenti hanno riguardato le zone di Isola Sacra e Focene, con rallentamenti alla viabilità, e non hanno risparmiato neanche la centrale via Torre Clementina fino alla zona del molo nord, lungo il porto canale. Un black out elettrico ha coinvolto una parte della zona di Isola Sacra e di Focene. Al momento non sono comunque segnalati interventi da parte della protezione civile. Il parco archeologico ha reso noto che la Necropoli di Porto all'Isola Sacra nella giornata odierna rimarrà chiusa al pubblico per "problemi di fornitura della corrente elettrica non dipendenti dal Parco".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA