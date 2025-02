'Uccise i suoceri e li fece a pezzi', confermati 30 anni pena

La Corte d'assise d'appello di Firenze ha confermato la condanna a 30 anni di reclusione per Elona Kalesha la 41enne di origine albanese imputata di duplice omicidio e vilipendio di cadavere per aver ucciso i genitori dell'ex fidanzato, Teuta e Shpetim Pasho, scomparsi dal capoluogo toscano nel novembre 2015 e i cui resti fatti a pezzi furono trovati cinque anni più tardi, nel dicembre 2020, in quattro valigie gettate in un campo tra la superstrada Firenze-Pisa-Livorno e il carcere fiorentino di Sollicciano.





