Thomas ucciso per errore a 19anni, pm chiede l'ergastolo

"Chiedo per Mattia e Roberto Toson la condanna alla pena dell'ergastolo": si sono concluse così le tre ore di requisitoria del Pubblico Ministero Rossella Ricca, nel processo di fronte alla Corte d'Assise di Frosinone per l'assassinio di Thomas Bricca, il 19enne ucciso ad Alatri, in provincia di Frosinone, da un colpo di pistola esploso la sera del 30 gennaio 2023 da una persona arrivata in sella ad uno scooter T-Max guidato da un complice.

Per l'Accusa, su quel ciclomotore, con i volti nascosti dai caschi, c'erano i due imputati: padre e figlio. Avrebbero sparato per ribadire la loro supremazia su quel territorio dopo le due risse avvenute nei giorni precedenti con il gruppo nel quale Thomas si trovava.

Lo avrebbero ucciso per errore, Thomas nemmeno aveva preso parte alle risse: lo avrebbero scambiato per il loro vero bersaglio, un ragazzo di nazionalità marocchina, confusi dal giubbotto bianco che quella sera Thomas indossava ma di solito aveva la vittima designata.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA