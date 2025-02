Piantedosi, Governo lavora a soluzioni su centri in Albania

"Il Governo è al lavoro per mettere in campo soluzioni in grado di superare gli ostacoli sinora incontrati, consentire la piena funzionalità e sviluppare le notevoli potenzialità di utilizzo delle strutture in Albania che fanno parte di un impianto polivalente. Infatti, oltre a un hotspot ed a un luogo di trattenimento per le procedure accelerate di frontiera, è già oggi presente in Albania un centro di permanenza per il rimpatrio, il cui utilizzo, proprio per questo, non determinerà nessun onere aggiuntivo". Così al question time della Camera il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi. Il progetto Albania, dunque, aggiunge, "andrà avanti nella convinzione che il contrasto al business criminale legato all'immigrazione irregolare, che si avvantaggia anche dell'uso strumentale delle richieste di asilo, è prioritario per governare il fenomeno migratorio nel rispetto degli obblighi internazionali ed europei.



