Nata nella notte la figlia di Lorenzo Rovagnati

E' nata nella notte Sofia, terzogenita di Federica Sironi e Lorenzo Rovagnati, l'amministratore delegato della omonima industria di salumi morto lo scorso 5 febbraio in un incidente con l'elicottero in cui sono deceduti anche i due piloti, Flavio Massa e Leonardo Italiani, a Noceto nel Parmense.

Il funerale è in programma a Biassono, in provincia di Monza, il 14 febbraio. Alla cerimonia parteciperanno il sindaco Luciano Casiraghi, quello di Noceto e i sindaci di Villasanta e Arcore, comuni brianzoli dove si trovano due degli stabilimenti di Rovagnati



