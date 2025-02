Minime miti e piogge sparse, ma a San Valentino arriva la neve

Condizioni quasi autunnali con minime molto miti e piogge sparse, concentrate soprattutto sul settore tirrenico centrale. Da venerdì 14 Febbraio però il freddo e la pioggia colpiranno il Nord e parte del Centro.

Nelle prossime ore sono previsti temporali fuori stagione lungo le coste liguri e tirreniche, in Toscana e localmente verso il resto delle regioni centrali. Un quadro autunnale con fenomeni tardo-estivi. Anche giovedì le regioni centrali, specie tirreniche, vedranno qualche pioggia.

Per San Valentino la neve scenderà in serata in Emilia e in Veneto fino in pianura.

Specialmente nella notte tra venerdì e sabato si prevedono episodi nevosi da Bologna a Piacenza e probabili anche tra Padova e Rovigo.

Sabato le temperature crolleranno di 8-10 gradi sia nei valori minimi sia nei valori massimi. La neve dovrebbe cadere diffusa, ancora in pianura, fino all'ora di pranzo. Nel pomeriggio nevicherà in collina tra Emilia Romagna e regioni centrali, mentre domenica il tempo migliorerà quasi ovunque salvo ultimi fenomeni al Sud e sul Medio Adriatico, nevosi sull'Appennino centro-meridionale oltre i 700-900 metri.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA