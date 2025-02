Corteo degli agricoltori, trattori lasciano Milano

Sono ripartiti poco dopo le 17.30 gli agricoltori in protesta giunti questo pomeriggio in Regione Lombardia dove ne è stata accolta una delegazione. Un lungo serpentone di trattori, almeno 50, stanno lasciando il centro di Milano diretti verso Sud.

La colonna di mezzi agricoli si sta spostando, tra le rumorose trombe dei trattori e i fumogeni tricolore, dalla Stazione Centrale verso viale Tunisia e poi lungo la circonvallazione verso Sud per poi prendere viale Chiesa Rossa e dirigersi fuori città.

Il traffico del centro, in piena ora di punta, rischia di andare in tilt mentre svariate pattuglie di motociclisti della Polizia Locale cercano di gestire la situazione al meglio possibile. Il corteo è seguito dalle forze dell'ordine, che non hanno segnalato, fino ad ora, alcun problema di ordine pubblico.





