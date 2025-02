'Pane e olio se non paghi la mensa', scontro Comune-scuola

Levata di scudi delle scuole statali di Montevarchi (Arezzo) contro l'applicazione del regolamento comunale sulle mense, che stabilisce un menù ridotto e alternativo per gli alunni le cui famiglie non pagano la tariffa prevista. Per i morosi a tavola ci sarà una specie di merenda con pane cosparso di olio d'oliva (la fettunta toscana), e non il pasto completo.



La sindaca Silvia Chiassai Martini, a capo di una giunta di centrodestra, ha fatto scattare la sanzione per recuperare un incipiente buco di bilancio già arrivato a 85.000 euro di rosso nel secondo quadrimestre, ossia le rette non pagate da settembre a ora. Però le scuole non ci stanno. In riunioni convocate d'urgenza lunedì sera due consigli di istituto hanno subito preso posizione contro l'applicazione del regolamento. Il consiglio della scuola 'Magiotti' ha approvato un documento all'unanimità affermando che "la mensa rientra nel monte ore scolastico e pertanto costituisce parte integrante del diritto allo studio garantito e tutelato dalla Costituzione". Inoltre ha richiamato "la distinzione di ruoli e funzioni della scuola rispetto al Comune, al quale solo compete la somministrazione del servizio di mensa scolastica compreso il recupero dei crediti maturati verso le famiglie morose". Un altro consiglio di istituto, quello di un'altra scuola, la 'Mochi', ha espresso le sue perplessità in una lettera inviata all'amministrazione comunale.



Per il sindaco Silvia Chiassai Martini, che aveva già risposto alle critiche dei partiti, - oggi al Pd regionale si sono aggiunti M5s e Avs -, è "sbagliato che una scuola entri in questioni che tecnicamente non le competono". "La richiesta legittima sul pagamento della mensa viene fatta a genitori che possono pagare e che invece cercano di fare i furbi", aggiunge la sindaca di Montevarchi ricordando che la questione non coinvolge le famiglie già esentate dalla tariffa per basso Isee.



"Quest'anno - spiega - abbiamo aspettato cinque mesi per intervenire ma si è giunti ad un'insolvenza di 85.000 euro che in prospettiva avrebbe raggiunto una cifra più critica" allora "abbiamo sollecitato le famiglie al pagamento" e così abbiamo "ottenuto una riduzione immediata dell'insolvenza, che da 85.000 euro è scesa a 6.000 euro". Ora sono rimaste 13 famiglie morose, "c'è chi ha debiti per 2 o 3.000 euro".



Per il Pd "la destra si accanisce sui bambini", "la scelta dell'amministrazione comunale fa rabbrividire". Quartini (M5s) parla di "azione meschina" e si scaglia contro Montaruli (Pd) e Forza Italia. Per Zanella (Avs) è "crudeltà che genera ghetti".



Ma Silvia Chiassai ha ricordato che quando diventò sindaco trovò che "il regolamento della precedente giunta di sinistra prevedeva che a chi non pagava la mensa fosse interamente negato il pasto" e c'era pure un buco di 500.000 euro di morosità per mensa non pagata dalle famiglie.

