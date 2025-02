Locatelli, per inclusione lavorativa puntare sul piano culturale

"Disabilità e lavoro un tema assolutamente importante e attuale. Stiamo cercando insieme al ministro Calderone di trovare delle soluzioni ed anche dei bandi per il futuro che possano andare a promuovere il tema dell'inclusione lavorativa. Però c'è molto da fare anche dal punto di vista culturale: vogliamo promuovere e rendere più facile per tante aziende prendere ad esempio i modelli virtuosi; vorremmo che diventasse più frequente il fatto di intravedere nelle persone le capacità ed i talenti, valorizzarli e metterli a disposizione della produttività". Lo ha detto la ministra per le Disabilità Alessandra Locatelli al convegno 'Disabilità e lavoro: la sfida possibile'.

"Un esempio che sto seguendo - ha spiegato - è quello degli enti del Terzo Settore che hanno un percorso virtuoso e lo hanno avuto anche nei momenti difficili della pandemia. Anche le aziende private, in molti casi, stanno andando in questa direzione e credo che raccontare la loro esperienza e in che modo hanno assunto una persona con disabilità, sono riusciti a farla seguire e a creare nell'ambiente lavorativo quelle condizioni che sono positive per tutti, possa sviluppare un percorso per tante altre realtà che lo prendono a modello".

Tra le tante soluzioni, Locatelli indica "la possibilità di utilizzare l'articolo 14 della legge 68 che consente di dare una parte del lavoro internamente ma anche in gestione ad un ente del Terzo Settore. Credo che qualsiasi opportunità che si apre, qualsiasi mezzo che si utilizza per valorizzare le capacità ed i talenti delle persone, sia un metodo valido". Locatelli ha ribadito che entro la fine del 2025 ci sarà "un bando importante da più di 300 milioni che si rivolge agli enti del Terzo Settore proprio per l'inclusione lavorativa".



