I cavalli avelignesi candidati a diventare patrimonio Unesco

La giunta provinciale di Bolzano sosterrà il progetto di iscrizione della razza equina "Haflinger" nella lista rappresentativa del patrimonio culturale immateriale dell'umanità. La proposta di iscrizione a diventare patrimonio dell'Unesco proviene dalla Federazione provinciale allevatori cavalli Haflinger dell'Alto Adige.

"Gli avelignesi sono una parte essenziale della nostra identità culturale e della nostra storia - ha dichiarato l'assessore provinciale, Peter Brunner - Da oltre 150 anni caratterizzano il nostro paesaggio e sono conosciuti in tutto il mondo come simbolo della tradizione altoatesina. Il riconoscimento da parte dell'Unesco sarebbe meritato per il lavoro di tutte le generazioni che hanno curato e preservato questa razza".



