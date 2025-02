Un pensionato 66enne, Sebastiano Danieli, è stato ucciso a Galatone, in provincia di Lecce.

Secondo i primi accertamenti l'uomo sarebbe stato colpito con un oggetto contundente alla testa. Tra le prime ipotesi sul movente, quella che l'uomo possa essere stato ucciso per dissidi legati ai confini della campagna in cui il corpo è stato trovato riverso per terra, con una profonda ferita al capo.



