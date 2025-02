Abusò di ragazza immagine, pr accusato di un'altra violenza

E' accusato di aver violentato un'altra ragazza mentre si trovava agli arresti domiciliari. I carabinieri della stazione di Bracciano hanno eseguito un'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere, emessa dal gip su richiesta della Procura, nei confronti del pr 37enne peruviano già arrestato per aver abusato di una ragazza immagine ventenne. Nei giorni scorsi l'uomo era finito in carcere per un aggravamento della misura degli arresti domiciliari per evasione, ora è accusato di un'altra violenza sessuale.

Le indagini, coordinate dal Gruppo Antiviolenza della Procura di Roma, sono state avviate in seguito alla presentazione della madre della ragazza alla caserma dei carabinieri di Bracciano raccontando che la sera tra il 23 e il 24 gennaio, la figlia era stata invitata a una serata in discoteca da un noto pr che, approfittando della promessa di un lavoro quale ragazza immagine, la avrebbe indotta a bere e assumere sostanze stupefacenti per poi abusare di lei nella sua abitazione.

La vittima si sarebbe poi risvegliata senza ricordare nulla di quanto successo nella notte. Solo qualche giorno dopo ha avuto la forza di raccontare a qualche amica ed alla madre, che le hanno consigliato di presentare denuncia. Nella tarda sera del 26 gennaio, infatti, la giovane si è recata in caserma raccontando quello che era successo. Sarebbero emersi due distinti episodi di violenza ai danni della ragazza in poco più di quindici giorni.



