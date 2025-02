'Torna o faccio male al cane', chiesta condanna per stalking

"Se non torni faccio del male al cane". L'invio di un messaggio video di questo tenore è fra gli episodi al vaglio del tribunale di Torino in un processo per stalking e maltrattamenti dove l'imputato è un piemontese di 48 anni, per il quale oggi la pubblica accusa ha chiesto la condanna a due anni e due mesi di reclusione, e la presunta parte lesa è un trentenne peruviano. I due sono ex conviventi.

La relazione si interruppe nell'estate del 2022. Nelle sue denunce il peruviano ha parlato di percosse, insulti e umiliazioni; quando lasciò la casa per rifugiarsi in un centro antiviolenza sarebbe stato bersagliato da messaggi e telefonate, con minacce alternate alla richiesta di riallacciare il rapporto e a gesti destabilizzanti, come l'invio di un mazzo di fiori.

L'imputato, difeso dall'avvocato Valentina Zancan, si proclama innocente. Il peruviano si è costituto parte civile con l'avvocato Marco Moda, che oggi ha chiesto un risarcimento di 15mila euro.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA