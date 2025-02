Iscrizioni, in testa lo scientifico, boom tecnici professionali

Si sono concluse alle ore 20 le iscrizioni alle classi prime per l'anno scolastico 2025/2026. Secondo i primi dati il 13,5% degli studenti avrebbe scelto il liceo scientifico, in linea con lo scorso anno, quando era stato opzionato dal 13,7%. Il liceo classico è stato scelto dal 5,3% dei ragazzi, lo stesso numero dello scorso anno. "E' notevole il gradimento delle famiglie per la riforma dell'istruzione tecnico professionale: il numero delle iscrizioni è piu che triplicato rispetto allo scorso anno", ha detto al Tg1 il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara. Si tratta di 5400 iscritti rispetto ai 1669 del 2024. Il liceo del Made in Italy cresce del +10%.



