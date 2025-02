Frontale nel Bresciano, un arresto per omicidio stradale

Un ventisettenne è stato arrestato domenica notte dai carabinieri con l'accusa di omicidio stradale in merito all'incidente avvenuto nel pomeriggio di domenica in una galleria a Marone, sulla sponda bresciana del lago di Iseo, dove ha perso la vita un trentanovenne padre di tre figli e il cui fratello era morto anche lui anni fa in un incidente stradale.

L'automobilista - residente nel Milanese - è stato arrestato dai carabinieri dopo ore di indagini e portato in carcere perché risultato positivo al test della droga e senza patente.



