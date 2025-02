Fedriga, il Treno del Ricordo è fondamentale contro l'oblio

"Questa iniziativa rappresenta uno di quei passi fondamentali per raccontare i drammi di questa terra, per tanti anni abbiamo vissuto l'oblio del ricordo, della storia e delle sofferenze, è ancora con più forza che oggi dobbiamo utilizzare iniziative come questa per raccontare ai cittadini cos'è stata la persecuzione di cittadini italiani innocenti che in molti casi hanno dovuto scegliere l'esilio e in altri purtroppo hanno dovuto affrontare la morte. Il Treno del Ricordo è una delle iniziative fondamentali affinché quei ricordi possano non solo rimanere impressi ma siano una storia condivisa del nostro Paese". Lo ha detto oggi il presidente della Regione Massimiliano Fedriga a Trieste, alla partenza del Treno del Ricordo, alla presenza del Ministro della Giustizia Carlo Nordio.

Il convoglio toccherà sette città, con la cerimonia di chiusura che si terrà a Fertilia, frazione di Alghero che nel 1948 ha accolto gli esuli partiti da Chioggia a bordo di 13 pescherecci.

Il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza ha citato "la visita che fatta proprio a Fertilia, che ricordo con grande emozione, perché legata anche alla storia nelle nostre terre".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA