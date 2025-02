L'autopsia rivela: Eleonora Guidi è stata uccisa con 24 coltellate

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Donna accoltellata, stabile compagno, sempre in rianimazione - Notizie - Ansa.it

Sono stabili le condizioni di Lorenzo Innocenti, 37 anni, che ieri mattina ha ucciso la compagna, Eleonora Guidi, 34 anni, nella casa in via Pavese a Rufina, comune in provincia di Firenze, dove la coppia viveva col piccolo figlio di un anno e mezzo, e poi... (ANSA)