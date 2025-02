Annullato dibattito sulle foibe a Roma dopo protesta studenti

All'Istituto superiore cine-tv Rossellini di Roma, dopo la protesta degli studenti, è stato annullato il dibattito previsto per oggi sulle Foibe con il senatore Roberto Menia, relatore della legge 92/2004 che ha istituito il "Giorno del ricordo" celebrato il 10 febbraio di ogni anno. Profondo disappunto è stato espresso dal ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara. "Auspico che l'evento possa essere al più presto ripristinato. Come ministero, ci adopereremo sempre per garantire che la scuola rimanga un luogo di libero confronto", ha detto il ministro.

Per gli studenti dei collettivi e aderenti ad Osa, il rinvio dell'iniziativa "è una grande vittoria degli studenti antifascisti che si sono mobilitati contro il senatore Menia fino a cacciarlo, con i fascisti non ci si dialoga e non si può lasciare che facciano propaganda e revisionismo storico dentro le mura scolastiche".



