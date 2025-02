Accordo con il Codacons, Ferragni versa 200mila euro

Chiara Ferragni ha versato oggi i 200 mila euro dell'accordo transattivo raggiunto lo scorso dicembre con Codacons e Associazione Utenti Servizi Radiotelevisivi nell'ambito della vicenda del pandoro 'Pink Christmas' e delle uova di cioccolato di pasqua 'Dolci Preziosi' per cui l'influencer andrà a processo il prossimo settembre. I soldi verranno destinati al 'Progetto Ruth' di Caritas Italiana che supporta le donne vittime di violenza.

Chiara Ferragni, come fatto sapere dai suoi legali, gli avvocati Giuseppe Iannaccone e Marcello Bana, in una nota, ha effettuato a titolo personale una donazione di euro 200.000 da destinarsi a sostegno del "Progetto Ruth", e di attività collegate, di Caritas italiana. Progetto che "si inserisce all'interno del protocollo d'intesa sul 'Microcredito di libertà -Protocollo di microcredito per l'emancipazione economica delle donne che hanno subito violenza'," a favore dell'emancipazione delle vittime di violenza maschile, da forme di sudditanza economica equiparate dalla convenzione di Istanbul alle forme di violenza fisica, sessuale, psicologica. Oggi la influencer, mandata a processo con altre tre persone con citazione diretta della Procura di Milano, ha firmato e versato la donazione in seguito all'accordo raggiunto alla fine dello scorso dicembre ottenendo in cambio la revoca della querela da parte del Codacons e degli utenti che si erano rivolti all'associazione per tutelare i loro diritti e che sono stati risarciti con un importo di 150 euro ciascuno. L'udienza predibattimentale per Ferragni e i suoi coimputati per truffa aggravata si aprirà il prossimo 23 settembre.



