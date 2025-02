AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per l'11 febbraio 2025

ROMA - Auditorium via della conciliazione ore 11.00 Assemblea della Cisl, con la presidente del Consiglio Meloni

ROMA - Camera, Vicolo Valdina, sala del Cenacolo ore 16.00 Apertura della mostra dell'artista Terdich "Esodo. Per non dimenticare. In ricordo delle foibe e dell'esodo giuliano-dalmata", nell' ambito delle celebrazioni del Giorno del Ricordo, con il presidente della Camera Fontana

ROMA - Camera, Sala Matteotti ore 10.30 Convegno Intergruppo parlamentare, "Gioco legale. serve una riforma"

ROMA - Senato Sala Nassirya ore 11.00 Conferenza stampa M5s presentazione della proposta di legge M5s contro lo sfruttamento del lavoro artistico

ROMA - Camera, Sala Colletti ore 14.30 Riunione in vista del Consiglio nazionale di Forza Italia prevista per il 5 aprile

ROMA - Maxxi ore 18.00 Presentazione del libro "Guerra o pace" di Tremonti

ROMA - Camera, Aula dei Gruppi Parlamentari ore 10.00 Forza Italia, presentazione della proposta di riforma costituzionale "Più poteri per Roma Capitale"

ROMA - Senato, Aula ore 16.30 Dl Milleproroghe; ddl delega su mercati dei capitali

FRANCOFORTE - Bce, anticipazione del bollettino economico sul tema "Competitività Ue. Il ruolo delle istituzioni e le riforme strutturali" NEW YORK - Usa, Discorso Powell al Senato

ROMA - Auditorium Conciliazione ore 9.30 Assemblea nazionale Cisl "Il coraggio della partecipazione", con il segretario generale Sbarra, la premier Meloni e la ministra del Lavoro Calderone

ROMA - Palazzo della Valle Corso Vittorio Emanuele II, 101 ore 10.30 Presentazione del primo rapporto sulle agroenergie, con il ministro dell'Agricoltura Lollobrigida

BERLINO - Discorso del cancelliere tedesco Olaf Scholz nell'ultima seduta del Bundestag prima del voto

PARIGI - Il vice-presidente Usa J.D Vance incontra la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il presidente francese Emmanuel Macron

BUDAPEST - Il premier ungherese Viktor Orban riceve la leader di Afd Alice Weidel

KUALA LUMPUR - Visita del presidente turco Recep Tayyip Erdogan

ROMA - Acquario Romano Piazza Manfredo Fanti 47 ore 11.00 Presentazione Premio Strega Saggistica 2025

ROMA - Musei Capitolini, Villa Caffarelli ore 11.30 Conferenza stampa e visita in anteprima della mostra. "I Farnese nella Roma del cinquecento. Origini e fortuna di una Collezione", la più prestigiosa raccolta di opere d'arte e reperti archeologici del Rinascimento

SAALBACH (AUSTRIA) - Ore 10.00 Mondiali di sci alpino; alle 10 e 13.15 combinata femminile

TORINO - Allianz Stadium ore 21.00 Champions League, Juventus-PSV Eindhoven, playoff andata

Riproduzione riservata © Copyright ANSA