Omicidio baby-sitter, martedì i rilievi su scena del crimine

Sono stati fissati per martedì prossimo gli accertamenti nell'appartamento alla periferia di Milano in cui Pablo Heriberto Gonzalez Rivas viveva con la compagna, Jhoanna Nataly Quintanilla, che per stessa ammissione dell'uomo ha ucciso anche se non in modo intenzionale. Il 48enne salvadoregno è stato fermato l'altro ieri ed è a San Vittore, in attesa della decisione della gip Anna Calabi sulla richiesta di convalida del fermo e sulla custodia cautelare in carcere per omicidio aggravato e occultamento di cadavere.

I rilievi sulla scena del crimine e ogni altro accertamento utile alle indagini sono stati disposti dal pm Alessia Menegazzo e dall'aggiunto Letizia Mannella. I carabinieri del nucleo investigativo, oltre al monolocale, passeranno al setaccio il box, la cantina e l'auto su cui l'uomo avrebbe caricato un borsone con il cadavere della donna, che ha gettato lungo la strada che porta a Cassano d'Adda, nel milanese. In quella zona sono in corso le ricerche.



