Il 9 febbraio del 1908 nascevano le crocerossine

Il 9 febbraio del 1908, con la creazione della Scuola presso l'ospedale militare del Celio, a Roma, nasceva ufficialmente il corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa Italiana.



Le crocerossine hanno attraversato la storia d'Italia. Nei momenti più bui, durante le guerre mondiali e in occasione delle catastrofi naturali che hanno colpito il Paese, !"sono state sempre presenti accanto ai più vulnerabili con abnegazione, spirito di servizio e sentimento umanitario. Competenze e amore per il prossimo che le infermiere volontarie della Cri hanno portato anche fuori dal nostro Paese, con il supporto a popolazioni lontane colpite da conflitti, crisi sociosanitarie e calamità", sottolinea la Croce Rossa in una nota "Nella ricorrenza della fondazione del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, voglio esprimere ammirazione e gratitudine per le donne che ne fanno parte oggi e per tutte quelle che le hanno precedute. Il loro motto, 'ama, conforta, lavora, salva', rappresenta da 117 anni il filo conduttore di una storia lunga e bellissima, ricca di umanità", ha dichiarato il presidente nazionale della Cri, Rosario Valastro.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA