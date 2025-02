Frassinetti, commozione per scultura a Norma Cossetto a Cividale

"Oggi a Cividale del Friuli ho partecipato alla commovente cerimonia dell'inaugurazione della scultura intitolata a Norma Cossetto, giovane istriana seviziata e infoibata dai partigiani comunisti di Tito. Purtroppo per questa inaugurazione ci sono state vergognose polemiche da parte dell'Anpi. Per fortuna la cerimonia si è svolta in un clima di grande partecipazione e commozione". Lo afferma la sottosegretaria all'Istruzione e al Merito, Paola Frassinetti.

Nei giorni scorsi, in una nota, la sezione locale dell'Anpi aveva sottolineato come l'intitolazione di un monumento alla giovane non fosse "un'operazione neutra", ma "piuttosto l'ennesima iniziativa ideologica, volta a parole a ricordare una persona 'uccisa perché italiana', ma che nei fatti celebra l'italianità più violenta e aggressiva che contrassegnò il Confine orientale".



