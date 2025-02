AccadeOggi

I principali avvenimenti previsti per il 10 febbraio 2025

ROMA - Palazzo del Quirinale ore 10.00

Celebrazione del Giorno del Ricordo, con il presidente della Repubblica Mattarella

BASOVIZZA (TS) - Sacrario della Foiba ore 10.30

Giorno del Ricordo delle vittime delle foibe, cerimonia con il ministro della Giustizia Nordio

ROMA - Palazzo Bonaparte ore 17.30

'Edvard Munch. Il Grido interiore', inaugurazione della mostra con il presidente della Repubblica Mattarella e la Regina Sonja di Norvegia

ROMA - Palazzo Chigi ore 15.00

La presidente del Consiglio Meloni incontra il cancelliere austriaco Schallenberg

ROMA - Camera, Aula ore 15.00

Discussione generale sulla mozione di sfiducia del M5s alla ministra del Turismo Santanchè

ROMA - Senato, sala Zuccari ore 16.00

Pd, 'Dagli stupri di Caivano alle molestie di Milano. Oltre la paura: uno sguardo differente sulla sicurezza', con Valente, Boccia, Veltroni, Gabrielli e il sindaco di Napoli Manfredi

BRUXELLES - Parlamento europeo ore 15.00

Dibattito sul rapporto annuale della Bce per il 2023 con la presidente Lagarde

PECHINO - Cina, partenza dei dazi sull'import dagli Stati Uniti

MILANO - Cantiere Villaggio Olimpico, via Lorenzini di fronte al civico 4 ore 10.00

Giochi invernali Milano-Cortina, sopralluogo del ministro dei Trasporti Salvini all'ex Scalo di Porta Romana

ROMA - ministero delle Imprese, via Molise ore 15.00

Tavolo su Menarini-ex Iia

PARIGI - Summit sull'Intelligenza Artificiale, cena dei leader all'Eliseo

BONN - Scadenza per la presentazione dei piani nazionali sul clima nell'ambito dell'accordo di Parigi sul clima

MOSCA - Discorso del ministro degli Esteri Lavrov in occasione della Giornata dei diplomatici russi

TEHERAN - 46/o Anniversario della rivoluzione islamica

VARSAVIA - Ue, riunione informale dei ministri dello Sviluppo

ROMA - Riunione ministeriale sulle relazioni Ue-Balcani

occidentali con il ministro degli Esteri Tajani

LOS ANGELES - Istituto italiano di cultura, streaming ore 12.00

'FilmingItaly', presentazione di Agnus Dei (19-22 febbraio), con la direttrice artistica del festival Tiziana Rocca e il presidente dell'Apa Chiara Sbarigia

MILANO - Stadio Meazza ore 20.45

Serie A, Inter-Fiorentina, ventiquattresima giornata

