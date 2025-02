Puntava laser sui velivoli militari, denunciato a Cagliari

In diverse occasioni avrebbe puntato una sorgente laser verde molto intensa in direzione di elicotteri e aerei militari della base aerea di Decimomannu, nel Cagliaritano. Un 52enne è stato identificato e denunciato per attentato alla sicurezza dei trasporti e porto illegale di oggetti atti ad offendere.

In particolare, è ritenuto responsabile puntato il potente laser contro l'equipaggio di volo di un elicottero della Guardia Costiera che stava sorvolando in quei momenti la periferia sud ovest di Monastir durante un'attività operativa. Fortunatamente non sono stati causati pericoli alla circolazione o sicurezza aerea anche perché l'elicottero, con due piloti a bordo, era equipaggiato con strumenti anti-accecamento.

Il 52enne è stato rintracciato al termine di un'operazione coordinata dal Comando compagnia carabinieri di polizia militare per l'Aeronautica Militare con sede nella base aerea di Decimomannu, supportata dai colleghi della Stazione di Monastir.

L'uomo è stato trovato in possesso di un congegno metallico di forma cilindrica lungo 15 centimetri. L'individuazione è stata possibile anche grazie alla segnalazione dell'equipaggio in volo della Guardia Costiera di Decimomannu.

Nei mesi di dicembre e gennaio numerosi reparti di volo decollati da Decimomannu avevano riportato varie segnalazioni da parte di 15 equipaggi di illuminazione dell'abitacolo dell'aeromobile a mezzo di raggio laser di colore verde, provenienti dalla periferia dell'abitato di Monastir.

L'esposizione diretta dell'occhio del pilota in orari serali a un raggio laser - spiegano le forze dell'ordine - potrebbe causare danni momentanei o permanenti alla vista, con possibili conseguenti ripercussioni negative, sia nella conduzione del velivolo, sia sulla circolazione aerea, soprattutto nelle fasi di atterraggio.



