In permesso premio picchia la compagna e aggredisce chi la aiuta

Picchia la compagna, poi sperona un giovane che ha provato a soccorrerla. Finisce contro un'auto parcheggiata, costringe un automobilista in transito a farsi accompagnare a casa e poi viene arrestato dai Carabinieri. Il tutto durante un permesso premio, visto che era uscito dal carcere di Eboli (Salerno) per qualche ora. E' quanto accaduto a Torre del Greco, in provincia di Napoli, dove un 34enne è stato arrestato.



Inizia tutto nel traffico. Il 34enne prende a schiaffi la donna seduta accanto a lui nell'auto. Un ragazzo di 20 anni assiste a tutto, chiama il 112 ma decide anche di intervenire, grida al conducente di smetterla e rientra in auto. Il 34enne non ci sia, insegue il giovane, lo sperona, perde il controllo del veicolo e finisce per tamponare un altro mezzo parcheggiato.



E non è finita qui. L'aggressore spalanca lo sportello e blocca un'altra auto in transito. Minaccia il conducente, sale a bordo e gli impone di accompagnarlo a casa.



Intanto i carabinieri sono sulle sue tracce, seguono le indicazioni dei presenti e bloccano il passo all'auto in fuga forzata. Dopo una breve colluttazione, il 34enne di Boscotrecase viene bloccato. E così dal carcere di Eboli, da dove era uscito per qualche ora, viene rinchiuso in quello di Poggioreale. E' accusato di maltrattamenti, danneggiamento, violenza privata, resistenza e minaccia a pubblico ufficiale

Riproduzione riservata © Copyright ANSA