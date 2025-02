I laici di centrodestra al Csm: 'Compromessi i rapporti tra Servizi e Lo Voi'

"E' evidente che quanto accaduto abbia seriamente compromesso i rapporti istituzionali tra la Procura di Roma e le Agenzie dell'intelligence. In particolare, risulta essere stato compromesso proprio l'affidamento, da parte delle Agenzie, circa l'effettiva tutela del segreto degli atti trasmessi in Procura" .Lo scrivono i consiglieri laici di centro-destra al Csm con riferimento al documento dell'Aisi su Gaetano Caputi, capo di Gabinetto di Meloni, trasmesso alla procura di Roma e pubblicato dal Domani.

Proprio su questa base chiedono l' apertura di una pratica in prima Commissione sul procuratore di Roma finalizzata all'avvio di una procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale-funzionale nei confronti del procuratore di Roma e la trasmissioni degli atti alla Procura generale "per l'eventuale individuazione di profili disciplinari del dottor Lo Voi da perseguire".

Aprire in Prima Commissione una pratica finalizzata all'avvio di una procedura di trasferimento per incompatibilità ambientale-funzionale nei confronti di Lo Voi e e nello stesso tempo trasmettere gli atti alla Procura generale per la valutazione di eventuali illeciti disciplinari. E' quanto chiedono i consiglieri laici di centro destro al Comitato di presidenza del Csm. In precedenza gli stessi laici avevano chiesto un'altra pratica su Lo Voi stavolta in relazione all'iscrizione della premier e dei ministri sul caso Almasri.

