Denunciato quindicenne per rapina a coetanea, 'è la nostra zona'

Un quindicenne è stato denunciato a piede libero, a Perugia, perché ritenuto responsabile di rapina in concorso ai danni di una coetanea.

Mentre due ragazze stavano passando a ridosso del centro sono state avvicinate dal ragazzo e da altri cinque giovani che - secondo la ricostruzione degli investigatori -, con fare aggressivo, dopo avere rappresentato che quella era la "loro zona", gli hanno intimato di consegnare il denaro in loro possesso. Al diniego, due del gruppo - si legge in una nota della Questura - hanno iniziato a "perquisirle" alla ricerca di denaro, sottraendo poche monete e la tessera sanitaria dalla tasca di una delle giovani. È stato quando hanno notato la madre di una delle vittime, che nel frattempo aveva richiesto l'intervento della Polizia di Stato, che i due minori e il resto del gruppo si sono dati alla fuga.

Uno dei presunti coinvolti - successivamente identificato come uno straniero di 15 anni - è stato rintracciato dai poliziotti seduto in una panchina lì vicino. Sottoposto a perquisizione, è stato trovato in possesso di quello che è ritenuto il denaro sottratto poco prima alla minorenne.

Sono in corso gli accertamenti per individuare degli altri soggetti responsabili.



