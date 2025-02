Crosetto, 'non credo a guerra tra corpi e poteri Stato'

"Mi auguro che non ci siano mai scontri all'interno dei corpi dello Stato e tra i corpi dello Stato, così come tra poteri. Ho detto pochi giorni fa che auspico dei grandi tavoli di pace. Non è che ci sia una guerra in corso, non credo ci sia, ma penso che sia utile stemperare gli animi". Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto, a margine del Giubileo delle Forze Armate a piazza del Popolo a Roma rispondendo, in merito alle parole di Salvini sullo scontro tra gli 007, e tra il Dis e la magistratura.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA