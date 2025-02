Operai senza stipendio da mesi protestano sulle gru a Vicenza

Un gruppo di operai degli appalti del cantiere al Villaggio Americano di Vicenza, situato nella zona est della città, che lamentano di non ricevere da alcuni mesi lo stipendio, questa mattina si è arrampicato sulle gru in segno di protesta.

L'obiettivo degli operai, che già ieri avevano protestato verbalmente spiegando la situazione di ritardo dei pagamenti ai referenti, è quello di bloccare il cantiere in segno di protesta. Sul posto, ma all'esterno dell'area che è controllata dai militari americani, si sono recati anche i rappresentanti del sindacato della Cgil che ha diffuso la notizia.



