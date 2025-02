Irregolarità e molestie, professore patteggia a Torino

Un anno, undici mesi e dieci giorni di reclusione con la sospensione condizionale. Questa la pena patteggiata oggi in tribunale a Torino da Giancarlo di Vella, ex direttore della scuola di specializzazione di medicina legale nel capoluogo piemontese, al termine di un procedimento per irregolarità amministrative e per comportamenti molesti verso alcune studentesse. La procura aveva indagato, inizialmente, su vicende che si sarebbero verificate tra il 2016 e il febbraio 2024. Tra i reati contestati c'erano il falso ideologico e la violenza sessuale (nell'ipotesi lieve).

"Pur avendo i soliti argomenti a sua difesa - è la dichiarazione degli avvocati Marino Careglio e Michele Laforgia - il professor Di Vella ha optato per il patteggiamento allo scopo di porre fine una vicenda giudiziaria dolorosa per sé, per i propri familiari e per tutte le parti coinvolte. Ci auguriamo che la sentenza di oggi, riconoscendo comunque la tenuità dei fatti, chiuda questa difficile parentesi e consenta di ritornare alla normalità".



