Femminicidio di Merano, 10 anni e 8 mesi al compagno

Dieci anni e otto mesi: è la pena inflitta dalla corte d'assise di Bolzano nei confronti di Alexander Gruber, 55 anni, il custode della scuola Kaiserhof di Merano accusato di omicidio preterintenzionale aggravato nei confronti della compagna, Sigrid Gröber, cameriera di 39 anni, massacrata di botte, abbandonata al gelo e trovata in fin di vita la notte del 19 febbraio 2023 sulle scale dell'appartamento di servizio dell'uomo. Entrambi avevano alle spalle una vita segnata. La donna morì poco dopo in ospedale. L'accusa aveva chiesto dieci anni.

La pena è stata quantificata tenendo conto dello sconto di un terzo, dovuto alla scelta del rito abbreviato, e al riconoscimento delle aggravanti equivalenti alle attenuanti. La Corte d'assise ha anche stabilito il risarcimento per i familiari della donna.



