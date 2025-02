Comune di Bari non sarà sciolto per mafia, commissariate aziende

Il Comune di Bari non verrà sciolto per infiltrazioni mafiose. Sarebbe questa, secondo quanto si apprende, la decisione del ministero dell'Interno che oggi, ultimo giorno utile, non ha portato la proposta di scioglimento in Consiglio dei ministri. Il Viminale - riportano alcune testate online - dovrebbe procedere al commissariamento di due aziende comunali, in aggiunta all'Amtab che è già commissariata con provvedimento della sezione per le misure di prevenzione del Tribunale di Bari del 26 febbraio 2024 dopo l'inchiesta Codice interno, sul presunto intreccio tra mafia, politica e affari.

Alcuni dipendenti comunali potrebbero essere sanzionati.



