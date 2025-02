Al Comune di Milano la certificazione per la parità di genere

Il Comune di Milano ha ottenuto la Certificazione per la Parità di Genere, si tratta della prima città italiana di grandi dimensioni a raggiungere questo obiettivo, avendo ricevuto una valutazione con esito positivo da uno degli organismi di certificazione accreditati, Certiquality.

"Non era un obbligo avere questa certificazione - ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala - ma era un obbligo morale. Questo è solo l'inizio".

Con l'adozione della politica per la Parità di Genere, il Comune si impegna a promuovere, tutelare e valorizzare le differenze di genere, supportando le pari opportunità nei diversi contesti: familiare, sociale, lavorativo e aggregativo, con azioni rivolte verso l'interno, ma anche verso la città.

Attraverso il percorso per la Certificazione è stato possibile evidenziare i punti di forza del Comune nella promozione della parità di genere: come una governance impegnata nei temi della parità di genere nel contesto lavorativo, oltre a una solida cultura dell'inclusione.

"Milano ha un dato di donne occupate con valori superiori al 70% in linea alla media europea, 10 punti sopra la media nazionale - ha osservato l'assessora allo Sviluppo economico e Politiche del lavoro Alessia Cappello -. Invece sul tema del divario salariale o dei contratti part time, a tempo determinato c'è ancora tantissimo lavoro da fare. Il Comune di Milano quindi vuole dare l'esempio".

"Abbiamo il buon esempio da mostrare a questa città e al sistema delle imprese - ha concluso la delegata per le Pari opportunità del Comune Elena Lattuada -, invitando la maggior parte di loro a certificarsi perché questo produce risultati".





