Yana: a Mantova chiesto l'ergastolo per l'ex fidanzato

Ergastolo: è la pena richiesta oggi dal pm Lucia Lombardo per Dumitru Stratan, 34 anni, reo confesso dell'omicidio dell'ex fidanzata Yana Malayko, 22 anni, avvenuto tra il 19 e il 20 gennaio 2023 a Castiglione delle Stiviere, nell'alloggio dove la ragazza abitava. Il giovane, accusato di omicidio premeditato e di occultamento di cadavere, aveva poi nascosto il corpo in aperta campagna, in località Valle, dove fu trovato il primo febbraio successivo. La discussione in Tribunale a Mantova proseguirà il 20 febbraio mentre la sentenza è prevista per il 6 marzo.



