Torna il CyberSec con Rizzi (Dis), Frattasi (Acn), Beccia (Nato)

Torna a Roma il CyberSec, l'evento sulla cybersicurezza giunto quest'anno alla sua quarta edizione.

Il direttore generale del Dis, Vittorio Rizzi, il direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale, Bruno Frattasi, il vice direttore delle informazioni per la Cybersecurity della Nato, Mario Beccia, il comandante generale dell'Arma dei carabinieri, Salvatore Luongo, l'inviato speciale per la Cybersicurezza della Farnesina, Diego Brasioli. Sono solo alcuni degli speaker che il 5 e il 6 marzo parteciperanno alla due giorni.

"AI, Crittografia Post-Quantum, Spionaggio e Geopolitica: il nuovo mondo della Cybersecurity", è poi il titolo scelto quest'anno per la Conferenza che si terrà a Roma al comando generale dell'Arma dei carabinieri nella caserma "Salvo D'Acquisto", in viale Tor di Quinto, a Roma.

Tra gli ospiti internazionali confermati come speaker: Tima Soni, Chief, Cyber Security Section, United Nations International Computing Center, Luca Tagliaretti, Executive Director, EU Cybersecurity Competence Centre (ECCC), Jack L Shis, Commander, US Navy, CCDCOE Strategy Branch Research Head, Igli Tafa, Director General, National Cyber Security Authority, Albany.



