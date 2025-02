San Giovanni Rotondo alla Bit di Milano con spot su Giubileo

San Giovanni Rotondo, in provincia di Foggia, sarà protagonista alla Bit - Borsa internazionale del turismo, in programma a Milano dal 9 all'11 febbraio prossimi, presentando il video spot ufficiale per il Giubileo 2025 nella città di San Pio e il programma di appuntamenti, dal titolo 'Giubileo 2025 a San Giovanni Rotondo: pace, diritti umani, cibo, povertà', organizzati durante tutto l'anno giubilare: mostre, convegni, manifestazioni culturali ed eventi per valorizzare il connubio fra spiritualità e cultura del territorio.

Il video spot racconta, in un minuto e trenta secondi, la bellezza, la spiritualità, le tradizioni e la cultura della città di San Pio, con un particolare focus sul borgo antico e la natura che circonda la città. Lo spot sarà diffuso su tutte le piattaforme social e su alcuni circuiti televisivi. "San Giovanni Rotondo - spiegano dal Comune - si conferma protagonista indiscussa del Giubileo in Puglia, pronta ad accogliere i pellegrini e i turisti nel segno della fede e della scoperta del territorio. I molti eventi in programma arricchiranno l'esperienza, unica nel suo genere, dei visitatori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA