Rovagnati: l'impatto a 400-500 metri dal luogo del decollo

"Fin dalle prime ore abbiamo messo in campo il nostro reparto di eccellenza, il Ris di Parma.

L'obiettivo è ricostruire esattamente la dinamica di questa tragedia, lo dobbiamo ai familiari delle vittime ai quali va tutto il nostro cordoglio". Lo ha detto il comandante provinciale dei carabinieri di Parma, colonnello Andrea Pagliaro, parlando con i giornalisti a Castelguelfo di Noceto dove nel tardo pomeriggio di ieri si è schiantato un elicottero con a bordo l'imprenditore Lorenzo Rovagnati e due piloti, tutti deceduti.

"L'impatto al suolo - ha spiegato il comandante - è avvenuto a 4-500 metri dall'elisuperficie da cui l'elicottero era decollato poco prima". Per quanto riguarda scatola nera e piano di volo, "sono tutti accertamenti che sta facendo l'agenzia nazionale sicurezza volo, attività in divenire su cui stiamo lavorando", ha aggiunto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA