Rifiuti abbandonati, sequestrato impianto nel Casertano

La Polizia Provinciale di Caserta ha sequestrato un impianto di recupero rifiuti a Grazzanise, in cui è emersa una situazione di totale irregolarità nella gestione dei rifiuti a seguito di un controllo effettuato con i tecnici dell'Arpac e il personale del settore Ambiente della Provincia. Il titolare dell'impianto è stato denunciato per illecita gestione di rifiuti pericolosi e per l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative previste.

In particolare i poliziotti, guidati dal comandante Mario Mennillo, hanno accertato la presenza di materiali stipati senza il rispetto delle norme di sicurezza, percolato lasciato scorrere liberamente sul suolo e gravi violazioni delle più elementari norme ambientali.

"L'impegno della Provincia di Caserta nel contrasto alle illegalità ambientali - ha detto il presidente Marcello De Rosa - continua con fermezza. L'attività di controllo della Polizia Provinciale ci consente di operare in maniera ancora più efficace e capillare sul territorio. Anche con il supporto determinante dell'Arpac".



