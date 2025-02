Maltrattamenti a bimbi, maestra d'asilo ai domiciliari

Una maestra di scuola dell'infanzia è stata posta agli arresti domiciliari nell'ambito di un'indagine della Procura della repubblica di Verona, per presunti maltrattamenti ai piccoli alunni. Lo scrive oggi il quotidiano L'Arena.

Gli accertamenti sono stati svolti dai carabinieri, che hanno ascoltato le testimonianze di alcuni genitori e posizionato telecamere nelle aule in cui la maestra lavorava, in provincia di Verona. Il provvedimento è stato eseguito il 24 gennaio scorso.

Dai racconti dei genitori, che venivano scambiati in una chat di gruppo, sarebbe emerso che "c'era qualcosa che non funzionava nella sua classe", che "i bambini piangevano spesso prima di essere portati" a scuola, "venivano lasciati piangere fino allo sfinimento". Tra gli episodi segnalati anche bimbi presi per il cappuccio della felpa e messi in castigo "a pensare a quello che avevano combinato".



