Il gipeto torna a nidificare in Piemonte

Il Parco nazionale del Gran Paradiso ha annunciato questa mattina il ritorno alla nidificazione del gipeto, uno dei più grandi rapaci d'Europa, per la prima volta in Valle Orco, sul versante piemontese. I guardaparco hanno accertato in questi giorni la deposizione nel nido, segnando così un momento storico per il ritorno di questa specie anche nelle valli piemontesi.

Nel versante valdostano del Parco infatti, sono presenti tre coppie nidificanti già dal 2011. Per garantire maggiori probabilità di successo a questo primo tentativo di nidificazione, il parco ha deciso di mantenere riservata l'ubicazione precisa del nido, al fine di assicurare la massima tranquillità alla coppia nel periodo sensibile della cova.

Il gipeto si estinse dall'arco alpino all'inizio del Ventesimo secolo a causa della caccia e delle false credenze che lo dipingevano come un predatore pericoloso per il bestiame.

L'ultimo esemplare fu abbattuto nel 1913 in val di Rhêmes, prima dell'istituzione del parco, avvenuta nel 1922.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA